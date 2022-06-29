«Белорусы верят в бетон, а не в рубль» 4 29.06.2022, 14:04

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Что происходит на рынке недвижимости в Минске?

Рынок недвижимости чутко реагирует на любые события, происходящие вокруг нас. Как только что-то неприятное назревает, покупатели затаиваются. И только чуть отпускает — снова несут «котлеты» застройщикам и продавцам «вторички». Вот и текущий месяц показал, что «бетон» всемогущ и в него белорусы верят больше, чем в доллар, евро и белорусский рубль, «уложенный» на длинный депозит. Рынок бодр как никогда, а сделки идут одна за одной, пишет onliner.by.

— Июнь еще не окончен, а в базе Национального кадастрового агентства на 28-е уже зарегистрировано 1235 сделок («норма» для Минска порядка 1000—1100). Эта неделя и дозагрузка добавят еще с три сотни, так что рынок более чем активен, — отмечает Наталья Литовская, независимый эксперт по жилой недвижимости, автор телеграм-канала «Литовская о жилье». — Июнь будет если не рекордным, то примерно таким же успешным, как май. А, если сравнивать с прошлым годом, то даже куда более результативным.

При этом «понижалы», которые стерли все пальцы, доказывая на форумах, что не сегодня-завтра будет «по пятьсот», тоже могут немного порадоваться: метр как минимум не вырос, а в котлованных стройках и вовсе находится на дне — в районе $900—1000 по курсу. Где искать такие предложения? Да почти везде, где идет этап земляных работ: от «стен» на проспекте Дзержинского до «Новой Боровой».

Были и те, кто поднял ценник: например, новые дома «Левады», стоящие на первой береговой линии, хоть и находятся в зачаточном состоянии, выросли примерно на $50—100 по курсу с «квадрата». Но тут локация решает, плюс ЖК действительно хорошо расходится. Хотя надо понимать, что и у «Айрона» бывают акции на отдельные квартиры — надо только успеть поймать.

— Нынешнее оживление — это, на мой взгляд, прежде всего реализация отложенного спроса. Те, кто думал о квартире в марте, апреле, но хотел какой-то конкретики, привыкли к ситуации и в мае начали искать жилье. А в июне завершили сделки.

Надо понимать, что средний возраст покупки первой квартиры белорусом — 30—35 лет. Как раз та категория, которая легка на подъем и может переехать в случае чего. После событий конца февраля они как раз размышляли, что делать: уезжать или оставаться и строиться. К текущему моменту многие уже приняли решения.

Покупательский спрос поддержали и снизившиеся (в реальных сделках) цены, более чем обширный выбор квартир на вторичном рынке. Ну и зуд — не все могут хранить накопленные деньги под матрасом.

К тому же спрос на жилье в Минске очень подпитывается за счет жителей регионов. В крупных областных городах метр практически не просел. Так зачем брать новострой в Бресте за $800, если в Минске можно попасть в стройку за $1000 в эквиваленте? А где по итогу жить — человек разберется. Была бы квартира.

И не забываем про такой пласт, как мамы абитуриентов и первокурсников. Понимая, что ребенку надо будет где-то жить, а место в общежитии вряд ли достанется, родители, у которых есть сбережения, идут прямиком в «Минск-Мир» и покупают своему чаду студию: уже с крышей над головой, — говорит Наталья.

На решение пристроить наконец копившиеся годами доллары влияют и слухи: так как мы находимся в одном информационном пространстве с Россией, до людей хочешь не хочешь долетают страшилки в духе «доллары будут принудительно изымать», «всю валюту конфискуют». Вот и трансформируются (от греха подальше) зеленые бумажки в метры, которые, как считается, конфисковать нельзя.

— Думаю, после того, как отложенный спрос реализуется (а это происходит за два-три месяца), снова будет спад активности покупателей/дольщиков. Но если граждан что-то снова напугает, рынок может замереть внезапно и раньше, — делится наблюдениями специалист.

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