В центре Млечного Пути нашли молекулу спирта 12 29.06.2022, 14:18

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Как она там оказалась?

Исследователи из Института радиоастрономии Макса Планка в Бонне впервые обнаружили молекулу изопропанола в межзвездном пространстве. Это спирт, который применяется для дезинфекции кожи или поверхностей, пишет «Хайтек».

Для своего исследования астрофизики использовали данные телескопа ALMA. Они разработали метод спектроскопии для обнаружения в данных, собранных телескопом, следов отдельных сложных органических молекул. С 2014 года с помощью этого метода исследователи нашли в космосе три новых органических молекулы: изопропилцианид, N-метилформамид и мочевину.

В новой работе, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, исследователи сообщили об обнаружении в данных молекулярного облака Стрелец B2 двух изомеров пропанола (C3H7OH). Они отличаются друг от друга атомом углерода, к которому прикреплена гидроксильная группа. Астрофизики отмечают, что это первый случай обнаружения изопропилового спирта в межзвездной среде и пропилового спирта в области звездообразования.

Идентификация новых веществ в спектрах областей звездообразования становится тем сложнее, чем больше размер молекулы. Исследователи объясняют, что сложные соединения излучают больше спектральных линий на разных частотах. В таком источнике, как Стрелец B2, так много молекул, формирующих наблюдаемое излучение, что их спектры перекрываются.

Благодаря высокому угловому разрешению ALMA астрофизики выделили части молекулярного облака, излучающие очень узкие спектральные линии. Именно это решение помогло обнаружить два изомера пропанола.

Исследователи говорят, что обнаружение близкородственных молекул, которые немного отличаются по структуре, поможет лучше понять образование веществ в межзвездной среде. С помощью измерения соотношения различных изомеров ученые хотят определить, какие химические реакции проходят в молекулярных облаках.

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