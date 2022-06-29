Поздно пить боржоми 2 Альфред Кох

29.06.2022, 14:26

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Альфред Кох

Как Путину придется убрать из перечня своих претензий один тезис.

Сто двадцать пятый день войны не принес больших изменений на фронте. Лисичанск, судя по всему, пока решили не сдавать: жалко, наверное, оставлять такую классную позицию на возвышенности, которая доминирует над всей округой. С такой позиции очень удобно уничтожать штурмующего вас противника. И пока такая возможность есть - Лисичанск будут держать. Риск большой (а вдруг продавят фланги?), но и резон не уходить тоже серьезный.

Закончилась встреча G7. Все ее итоги стали известны еще вчера. Применительно к нынешней войне обещана бессрочная военная, политическая и экономическая поддержка Украины. И новый "план Маршалла" для ее послевоенного восстановления.

Мне кажется, что большего добиться невозможно. Нельзя от G7 требовать четких обязательств и гарантий. Это встречи лидеров проводятся для того, чтобы обозначить тренды и дать ориентиры. А конкретика появляется уже в работе министерств и более формальных и уполномоченных структур типа ЕС и НАТО.

Кстати, в четверг в Мадриде и начнется очередная сессия НАТО на уровне глав государств (куда и переместятся все участники баварских дискуссий). Турция сняла все свои возражения по приему в НАТО Финляндии и Швеции и поэтому технически их могу принять в Североатлантический альянс уже послезавтра.

Путин так долго рассказывал, что не потерпит приближение НАТО к своим границам, что напал на страну, которую до его нападения никто и не собирался туда принимать. Зато реальное приближение НАТО к границам России в виде вступления в альянс Финляндии он воспринял стоически. Типа это их право, пусть вступают куда хотят.

А между тем аргумент про подлетное время, которым он долгое время козырял, в случае с Финляндией выглядит намного серьезнее, чем в случае с Украиной. От финской границы до родного Путину Санкт-Петербурга 150 км по прямой.

Поэтому после вступления Финляндии в НАТО, Путину ничего не останется, как убрать из своего перечня причин агрессии против Украины тезис о "приближения НАТО к границам России". Если он, конечно, не собирается прослыть полным идиотом и треплом. Хотя поздно Боржоми пить... Тут уж, что уж, тут уж, мда...

А что там у него остается в сухом остатке? Поддержка независимых государств Лугандонии? Вяло. Токаев ему уже исчерпывающе ответил на эту тему. Поучил, как говориться, ученика Собчака международному праву...

Сдается мне, что кроме "биолабораторий" и вооруженных генетическим оружием клопов у него в арсенале ничего и не останется. Вот бы и воевал с клопами... Так нет, на людей полез...

Еще все уже пару дней обсуждают тему "дефолта" России. Скажу и я свое мнение. Россия должна денег. Часть из ее кредиторов живет на Западе. Она готова была им заплатить долг. Но западные санкции ей не дают это сделать.

Таким образом мы имеем абсурдную картину: деньги, которые могли уйти из России, в ней останутся, а западные кредиторы получат хрен с маслом. Вопрос: против кого нацелены санкции?

Причем, характерно, что больше всего этому искусственному "дефолту" России радуются те же люди, которые возмущаются, что Запад продолжает покупать российские нефть и газ.

Хочется спросить: ребята, а у вас все хорошо с головой? Вы реально хотите, чтобы из бассейна под названием Россия больше бабок выливалось, чем вливалось? И если да, то какого черта вы своими руками в этом бассейне дыры затыкаете?

В Россию заливается такое количество денег, а в связи с санкциями так мало выливается, что рубль укрепился до невозможности и уже финансовые власти в России не рады, что он такой крепкий. Хорошо поработали санкции! Молодцы!

И самое главное, всякие безмозглые горлопаны, которые вообще ничего не соображают в экономике, все требуют: больше санкций! Еще больше! Мало санкций! И невдомек идиотам, что дальнейшая эскалация санкционной войны Западу приносит больше вреда, чем России...

Все нужно делать с умом. Доведенная до абсурда идея становится своей противоположностью. Нельзя контролируя лишь часть мировой экономики утверждать, что ты можешь установить экономическую блокаду стране, которая имеет соседом, например, Китай.

Нельзя остановит поток воды ситом. Да, проволочки воду не пропускают, это верно. Но беда в том, что между проволочками есть дырки...

Все, чего добился Запад, например, нефтяным эмбарго, так только того, что Россия продает свою нефть в Азию с дисконтом в 30%, и Китай получает огромное преимущество в постковидном восстановлении своей экономики, в то время как Запад задыхается в тисках энергетического кризиса.

Хочется спросить горлопанов: а вы хотите, чтобы союзники Украины протянули ноги и не смогли ей помочь победить в войне? Вы на шаг вперед подумайте, прежде чем кричать свои речевки. Греты Тунберг нам мало. Так еще и вы тут со своими "сверхценными" идеями... Бобик может и сдохнуть от количества проектов как его усовершенствовать.

90%, например, немецкой экономики ориентировано на экспорт. Если Китай выкинет ее с традиционных рынков, то помогать уже надо будет Германии, а не Украине. А как конкурировать с Китаем, если себестоимость твоей продукции растет как на дрожжах за счет дорожающей энергии? И так далее... Не хочу углубляться в эту тему... Просто про "дефолт" хотел рассказать...

Короче никто нас не победит если мы сами себе не сделаем харакири. Это факт. Я далек от мысли считать всех, кто топит за расширение санкций путинскими диверсантами. Но их искренний санкционный энтузиазм по своей разрушительной силе ничем не лучше прямой диверсии. Подумайте об этом на досуге...

А в заключении я хотел бы привести одну цитату, которая, будучи написанной 81 год назад, не потеряла своей актуальности и по сей день, и дает ясные представления о природе и корнях путинского фашизма:

"Что будет с вами?

Если вы проиграете, то мстительность всего мира обрушится на вас за все, что вы причинили людям и народам. Если вы победите, если Англия падет, и даже если вы выиграете войну континентов и завоюете Запад и Восток, то неужели хоть один из вас верит, что это будет прочная победа? Такая, какая создаст порядок и какая будет приемлемой для вас и для других, — победа, после которой можно жить? Может ли один народ стать судебным приставом для других народов, полицейской армией на всем порабощенном земном шаре, в то время как другие народы будут заняты рабским трудом на расу господ? Нравственно ли это для какого-либо народа? И особенно для вас, немцы?

Об истории и человечестве можно думать сколь угодно низменно и скептически. Но поверить в то, что весь мир признает окончательную победу зла? И потерпит свое превращение в камеру гестапо, во всеобщий концентрационный лагерь, где вы, немцы, будете охранниками? Такого не сможет и величайший скептик.

Ваши лидеры осуждают сопротивление Англии и ту помощь, какую она получает от Америки, как „затягивание войны“. Они требуют „мира“. Те, с кого каплет кровь их собственного народа, кровь других народов, осмелились произнести это слово! Под „миром“ они понимают порабощение, легализацию их преступлений и признание человечески неприемлемого.

Этого не будет.

С Гитлером не будет мира, потому что он глубинно неспособен к миру. И само это слово в его устах — не более чем грязная патологическая ложь, как и всякое слово, когда-либо произнесенное им. До тех пор, пока Гитлер и его режим поджигателей остаются у власти, вы, немцы, не будете иметь мира никогда, ни при каких обстоятельствах. Всегда, как и сейчас, вам надо будет идти вперед и вперед среди презренных дел насилия, совершаемых пусть лишь ради предотвращения мести, для того чтобы колоссальная и все возрастающая ненависть народов не поглотила вас.

Предупредить вас, немцы, означает укрепить вас в ваших собственных мрачных предчувствиях.

Сделать большего я не могу".

Томас Манн. 19 марта 1941 года.

Великий немец все видел. И все понимал. И он видел на чьей стороне ложь. А на чьей стороне - правда. Вот так и сегодня: правда на нашей стороне. А Путин - это второе пришествие Гитлера. Совпадения - просто буквальные.

А наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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