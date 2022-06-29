Воины «Интернационального легиона» показали видео ожесточенных боев за Северодонецк 1 29.06.2022, 14:41

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Бойцы наносят удары из ПЗРК по вражеским позициям.

Воины "Интернационального легиона" показали отрывки боев на территории Северодонецка. На видео демонстрируется смена позиций и удары по врагу из ПЗРК.

Ролик опубликовал пресс-центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Первые кадры демонстрируют поездку где-то на окраинах или в предместье Северодонецка. Повсюду видны разрушения, а на обочинах стоят уничтоженные автомобили.

Затем в ролике показывается, как отряд меняет позиции в зданиях и совершает перебежки. А самый интересный момент присутствует на 47 секунде. В этом фрагменте бойцы "Интернационального легиона" наносят удары из ПЗРК по врагу. Они прячутся за сломанной техникой, стреляют и быстро возвращаются в укрытие.

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