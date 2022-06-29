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Воины «Интернационального легиона» показали видео ожесточенных боев за Северодонецк

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  • 29.06.2022, 14:41
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Воины «Интернационального легиона» показали видео ожесточенных боев за Северодонецк

Бойцы наносят удары из ПЗРК по вражеским позициям.

Воины "Интернационального легиона" показали отрывки боев на территории Северодонецка. На видео демонстрируется смена позиций и удары по врагу из ПЗРК.

Ролик опубликовал пресс-центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Первые кадры демонстрируют поездку где-то на окраинах или в предместье Северодонецка. Повсюду видны разрушения, а на обочинах стоят уничтоженные автомобили.

Затем в ролике показывается, как отряд меняет позиции в зданиях и совершает перебежки. А самый интересный момент присутствует на 47 секунде. В этом фрагменте бойцы "Интернационального легиона" наносят удары из ПЗРК по врагу. Они прячутся за сломанной техникой, стреляют и быстро возвращаются в укрытие.

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