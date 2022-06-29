В центре Минска взорвался багажник такси 1 29.06.2022, 14:55

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На проспекте Независимости ограничили движение машин.

29 июня на проспекте Независимости в центре Минска произошло ДТП, из-за которого взорвался багажник такси. На место выехали ГАИ и МЧС, сообщает telegraf.news.

Как рассказали в ГАИ, автомобиль такси «Reno Logan» остановился на проспекте из-за пробки. Сзади в него врезался «Nissan Primera», который не соблюдал дистанцию.

Так как в такси находилось газовое оборудование, от удара произошла утечка. Газовый баллон взорвался.

По словам спасателей, никто не пострадал.

Движение машин ограничивали по проспекту Независимости от улицы Свердлова до улицы Володарского.

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