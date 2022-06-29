В Минске драка на проезжей части закончилась приступом 3 29.06.2022, 15:14

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Инцидент произошел на Партизанском проспекте.

Доподлинно неизвестно, что стало причиной конфликта между двумя мужчинами, однако ясно, что он закончился дракой на проезжей части в Минске.

Видео ситуации прислал читатель onliner.by Дмитрий. Утверждает, события развивались вчера около 20:00 на Партизанском проспекте, неподалеку от одноименной станции метро.

Очевидец не видел начала потасовки, застал лишь ее развитие. Предполагает, все началось из-за конфликта в троллейбусе. После двое мужчин вышли на дорогу: один оттеснял второго в сторону тротуара. В какой-то момент у последнего начался припадок, он перекрыл правую полосу движения. Его оппонент вернулся в троллейбус — зашел в дверь в кабину, после чего ТС уехало. Человек в припадке остался лежать на проезжей части, ему пытались помочь прохожие.

Позже на место происшествия прибыла бригада медиков. Мужчину увезли на машине скорой помощи.

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