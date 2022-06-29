NASA требует вернуть похищенную лунную пыль и тараканов 4 29.06.2022, 15:22

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Их якобы не вернул аукционный дом.

NASA обратилось к администрации аукционного дома RR Auction, чтобы остановить продажу похищенных у него образцов. Они должны были уйти с молотка за $400 тыс., сообщает «Новое время».

Образцы лунной пыли, привезенные на Землю астронавтами миссии Аполлон-11 в 1969 году, использовались в ряде экспериментов. В частности, ученые пробовали кормить этой пылью насекомых, чтобы выяснить, содержит ли она опасные токсины.

В одном из подобных испытаний принимали участие живые тараканы, находящиеся на попечении Мэрион Брукс, энтомолога из Университета Массачусетса. Специалист кормила насекомых смесью лунной пыли и обычной пищи, документируя результаты исследований.

После завершения испытания Брукс не вернула тараканов и пыль в NASA, а оставила в своем доме. Они перешли по наследству к ее дочери в 2007 году, и женщина решила выставить на торги это имущество.

Лот включал в себя 20 мг лунной пыли, останки трех тараканов и множество предметных стекол микроскопов, использовавшихся в ходе исследования.

Организаторы хотели выручить $400 тыс за эти бесценные экспонаты, но NASA обратилось с жалобой в аукционный дом. Агентство настаивает на том, что образцы, полученные в ходе космической экспедиции США, принадлежат правительству страны, а не частным лицам.

Администрация аукционного дома и дочь Мэрион Брукс пока не комментируют заявление NASA.

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