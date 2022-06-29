Мощные ливни обрушились на Витебск 2 29.06.2022, 15:31

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фото: БЕЛТА

Город «ушел под воду».

После нескольких дней аномальной жары в Могилеве и Витебске прошли ливни, в результате которых некоторые улицы временно затопило, сообщает «Белсат».

В Витебске ливень прошелся утром, теперь там сухо, а вот на Могилев дождь обрушился около 12 часов.

Из-за сильного дождя в Могилеве остановилось движение троллейбусов и автобусов.

Движение остановлено в районе Заднепровья, а также улиц Первомайской, Крупской, 30 лет Победы и в районе Техноприбора. Кроме этого, остановлено движение автобусов и троллейбусов в районе железнодорожного вокзала и по улице Крупской.

Также ливень повредил деревья и билборды.

Ливень в Могилеве 29 июня 2022 года. Фото: mogilevonline/Telegram

Видео утреннего ливня в Витебске:

Также вчера вечером в Витебск прошел сильный град.

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