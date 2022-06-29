The Washington Post: Аналитики считают, что битва за Донбасс может продолжаться до конца лета 1 29.06.2022, 15:32

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От чего будет зависеть новый этап войны?

Западные военные аналитики предсказывают, что битва за восток Украины может затянуться на несколько месяцев, при этом и Россия и Украина будут добиваться определенных успехов, но обеим сторонам не хватит сил, необходимых для крупного прорыва, приводит статью The Washington Post "Зеркало недели. Украина".

Следующий этап войны может зависеть от способности России "восстановить боевую мощь" из-за потерь в боях за Северодонецк, заявили аналитики вашингтонского аналитического центра "Институт изучения войны" в своей последней оценке поля боя.

Российским войскам необходимо будет форсировать реку Северский Донец, чтоб пробраться к городу Лисичанск и продолжить наступление — задача осложняется тем, что три основных моста через реку разрушены. Тем временем украинские войска укрепляют свои позиции на возвышенностях в городе, сообщило во вторник министерство обороны Великобритании.

В случае успеха российские войска в конечном итоге столкнутся с украинской линией обороны вокруг городов Бахмут и Северск, расположенных вдоль главной дороги на Лисичанск и Северодонецк. Это переместит линию фронта дальше на запад, где украинские позиции остаются "сильно укрепленными", — сказал Майкл Кофман, директор исследовательской программы в рамках программы изучения России в Центре военно-морского анализа.

"Наступление в этой части поля боя, вероятно, затянется, возможно, на июль или август. Хотя обе стороны могут быть истощены из-за потерь живой силы и техники", — написал он в анализе, опубликованном в Twitter. По его словам, большие потери с обеих сторон могут привести к "оперативной паузе", а не к тупиковой ситуации.

Кофман сказал, что, несмотря на сосредоточенность на восточном Донбассе, южный город Херсон, который был оккупирован с первых дней конфликта, имеет более важное экономическое и стратегическое значение и является местом, где, вероятно, в будущем будут проверяться контрнаступательные способности Украины.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США в понедельник заявил, что в этом районе нарастают признаки партизанского сопротивления, в том числе покушения на поддерживаемых Москвой чиновников, а также приходят сообщения о том, что украинским войскам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона.

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