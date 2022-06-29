Два курьера телефонных мошенников из Минска рассказали о своей «работе» 29.06.2022, 15:33

1,678

Гонорар мужчины тратили на алкоголь.

Безработные минчане (41 год и 47 лет) нашли в интернете объявление о дополнительном заработке. Решили попробовать и уже через час получили задание: забрать пакет по определенному адресу — как раз в соседнем подъезде, пишет onliner.by.

По заданию нужно было зайти к 72-летней пенсионерке и забрать пакет для спасения родственника, якобы попавшего в ДТП. Женщина передала $7 тыс. и 2700 рублей.

Гонорар мужчины потратили на алкоголь.

— Сели на такси, потом поехали в магазин. Взял две бутылки водки, потом мы поехали к моему знакомому, распили все. Приехали домой. Дальше я не помню, пьяный был. Лег спать, — рассказал один из курьеров.

Утром оба минчанина были задержаны за мошенничество в крупном размере, сообщает телеграм-канал «МВД Беларуси». Напомним, что выполняющие роль курьера лица наравне с организаторами преступных схем становятся фигурантами уголовных дел.

Про судьбу пакета c деньгами ничего не сообщается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».