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Два курьера телефонных мошенников из Минска рассказали о своей «работе»

  • 29.06.2022, 15:33
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Два курьера телефонных мошенников из Минска рассказали о своей «работе»

Гонорар мужчины тратили на алкоголь.

Безработные минчане (41 год и 47 лет) нашли в интернете объявление о дополнительном заработке. Решили попробовать и уже через час получили задание: забрать пакет по определенному адресу — как раз в соседнем подъезде, пишет onliner.by.

По заданию нужно было зайти к 72-летней пенсионерке и забрать пакет для спасения родственника, якобы попавшего в ДТП. Женщина передала $7 тыс. и 2700 рублей.

Гонорар мужчины потратили на алкоголь.

— Сели на такси, потом поехали в магазин. Взял две бутылки водки, потом мы поехали к моему знакомому, распили все. Приехали домой. Дальше я не помню, пьяный был. Лег спать, — рассказал один из курьеров.

Утром оба минчанина были задержаны за мошенничество в крупном размере, сообщает телеграм-канал «МВД Беларуси». Напомним, что выполняющие роль курьера лица наравне с организаторами преступных схем становятся фигурантами уголовных дел.

Про судьбу пакета c деньгами ничего не сообщается.

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