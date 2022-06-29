«Договор был составлен довольно хитро» 2 29.06.2022, 16:44

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Белорусы рассказали, как чудом выплачивали кредиты и займы, когда денег не было совсем.

Когда цены растут, потребностей много, а одалживать по знакомым уже не вариант – взять кредит кажется единственным выходом. А как быть, если человек вступил в обязательства перед банком и его неожиданно уволили с работы или резко поднялся курс доллара? Такое случается чаще, чем можно себе представить. Белорусы рассказали сайту myfin.by, как чудом выплачивали кредиты и займы, когда денег не было совсем.

«Сумма выросла в 10 раз»: микрозайм в 300 рублей чуть не обернулся макроштрафом

Об истории одного разорительного кредита, точнее, микрозайма, рассказывает не сама героиня Елена, а ее двоюродная сестра Алевтина. Ее родственница вскоре после всех своих мытарств уехала в Россию приглядывать за престарелой матерью.

– Лена 7 лет назад стала вдовой, муж оставил после себя ей и дочери кучу долгов. Жили они очень скромно, экономили на всем. Лена пахала на двух работах, чтобы выбраться из долгов.

В общем, когда дочка Настя была уже в 11-м классе, финансов у них все еще не хватало. И мама хотела, чтобы выпускной у нее был, как у всех. Взяла в какой-то фирме в лизинг около 300 рублей. Но просрочила одну из выплат – и с нее затребовали вернуть уже тысячи! – все еще с возмущением в голосе рассказывает Алевтина.

Получив зарплату, женщина выплатила остаток суммы. И по совету одного юриста написала заявление о том, что договор был составлен «на кабальных условиях в трудной жизненной ситуации». Заявление в фирме приняли, но вскоре снова позвонили: мол, надо выплатить и пеню. А она якобы набежала в размере более 3 000 рублей. Сумма выросла больше чем в 10 раз.

Уже через три недели просрочки представители фирмы грозились судом: что отберут имущество и квартиру в уплату долга. С учетом предстоящего разбирательства и того, что договор был составлен довольно хитро, Елене нужен был очень хороший адвокат. Но на такого специалиста у нее не было денег.

– Найти того, кто бы согласился представлять мою сестру за минимальную оплату, не вышло. Но, к счастью, благодаря огласке, откликнулись просто неравнодушные люди. Собранные деньги помогли нанять хорошего специалиста. Он предложил несколько вариантов, как поступить,– вспоминает Алевтина.

– Пробовали и договориться с фирмой, не доводя до суда, но не вышло. Решили оспаривать саму сделку в суде. Не помню точно, как это формулируется юридически, но, в общем, доказывали, что это был микрозайм под безумные проценты. Собирали документы, показания. Адвокат сразу предупредил, что важно убедить судью доказательствами. И, к счастью, у него получилось.

«Выставили счет на 25 000 рублей»: голливудская улыбка привела к большому кредиту, но помогла найти мужа

Минчанка Виктория Петренко мечтала о красивой улыбке с детства – мелкие и желтые зубы с хрупкой эмалью и выступающими вперед клыками стали причиной комплексов и довольно частых походов к стоматологу за очередной пломбой.

И уже во взрослой жизни молодая женщина решилась на брекеты и отбеливание:

– Пошла сначала на консультацию в клинику – и оказалось, что «фронт» работ предстоит куда серьезнее, чем я полагала. Речь шла не просто о выравнивании зубного ряда и эстетике, но о полноценной реконструкции всей челюсти.

На установку брекетов и последующие замены дуг у девушки были отложены деньги, а на изготовление виниров она рассчитывала накопить. Меньше чем через полтора года с ровных зубных рядов уже сняли металлические кандалы. А до суммы, необходимой на изготовление керамической замены эмали, было как до луны.

– За две челюсти выставили счет почти на 25 000 рублей. Когда врач озвучил цифру, по моим глазам понял, что сумма для меня космическая.

К тому же в тот момент у меня все было очень непросто на работе. Но и отказываться не хотелось, потому что иначе выходило, что я зря носила брекеты: без наращивания высоты прикус снова «поедет», – поясняет нюансы девушка.

Остатки накоплений Виктория вложила в первую часть операции и взяла в банке кредит 20 000 рублей под 25 % на 2 года. Но вскоре случился крутой поворот в жизни – увольнение. У девушки долго не получалось найти новую работу, а финансовой подушки не осталось.

Поддержка пришла с неожиданной стороны. К клиентке с проблемами оказался неравнодушен зубной техник клиники. К этому времени он уже дважды уговорил Викторию на свидание.

Хоть девушка не была настроена на отношения, парень оказался настойчив и даже предложил бессрочно одолжить необходимую сумму для выплат по кредиту на время поисков работы. Виктория согласилась, но долг в итоге вернула.

И даже потом, когда отношения привели к закономерному предложению руки и сердца, она продолжила сама выплачивать кредит.

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