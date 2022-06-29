«Не будем мягко смотреть на режим Лукашенко» 6 29.06.2022, 17:01

3,458

Министр обороны Латвии рассказал о возможной угрозе со стороны Беларуси.

В Латвии не исключают, что в отношении страны может быть осуществлена агрессия с территории Беларуси. Об этом 29 июня на саммите НАТО в Мадриде журналистке «Зеркала» заявил вице-премьер, министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

— Беларусь фактически вовлечена в войну. Она ведет войну против Украины в том смысле, что с территории Беларуси производятся выстрелы в ее сторону, — заявил Артис Пабрикс. — Да, белорусские войска не участвуют в войне напрямую. Но Беларусь сейчас союзник России, а она является агрессором. Исходя из этой точки зрения, я думаю, что Лукашенко и его правительство не должны сильно надеяться, что мы будем мягко смотреть на их режим.

Пабрикс допускает, что с территории Беларуси может быть осуществлена агрессия и в отношении Латвии.

— Поскольку в Беларуси сейчас доминируют российские войска, мы никогда не можем избежать такой вероятности, — сказал он. — И поэтому мы готовы к любым вызовам с белорусской стороны, но мы их не боимся.

При этом он рассказал, что не может говорить о возможных военных сценариях России в отношении Беларуси. Однако подчеркнул, что к любым из них Латвия готова.

— Мы — страна НАТО, а страны Альянса являются союзниками. По этой причине мы чувствуем себя в безопасности, и мы будем в безопасности, — добавил вице-премьер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».