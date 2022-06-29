В Минске ликвидируется крупный застройщик с 100-летней историей 1 29.06.2022, 17:07

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Предприятие строило турбазы, универсамы, столовые и жилые дома в военных городках столицы и не только.

На Едином портале финансового рынка размещено объявление о ликвидации ОАО «10 УНР-инвест». Как следует из документа, решение принято на общем собрании акционеров компании 30 мая, срок ликвидации — шесть месяцев начиная с 1 июня 2022 года, сообщает OL.

ОАО «10 УНР-инвест» — крупный минский застройщик с более чем столетней историей. Она берет начало с 1918 года, когда было создано окружное инженерное управление Западного военного округа, в 1920-м получившее почти современное название «10-е Управление начальника работ». Предприятие строило казармы, склады, детские летние лагеря, аэродромы и пр.

После 1945 года «10 УНР» отстраивало Минск — улицы Калинина, Первомайскую, Червякова, восстанавливало Дом офицеров. Впоследствии предприятие строило турбазы, универсамы, столовые и жилые дома в военных городках столицы и не только.

В последние годы «10 УНР» застраивало жилыми домами не самые престижные, но все же неплохие места Минска. Из известных работ выделяются дома-«пули» в Каменной Горке и Уручье.

Почему же предприятие ликвидируется в 2022 году? Главная причина — нехватка финансов.

«10 УНР-инвест» выполняло функцию заказчика (генподрядчиком выступало ОАО «10 Управление начальника работ». — Прим. ред.), а учитывая, что сейчас нет площадок под застройку и проблемы с финансами осваивать те, что есть, и приняли акционеры решение ликвидироваться. Заказчик требует серьезных инвестиций, а сейчас с этим сложновато», — рассказали OL на предприятии.

За счет чего работал застройщик? Брал кредиты в банках, использовал собственные средства, приглашал граждан в долевое строительство, привлекал средства через облигации. Иностранных инвестиций компания не привлекала.

По словам представителя «10 УНР-инвест», перед ликвидацией компания полностью рассчиталась с государством и людьми.

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