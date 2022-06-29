Как найти в лесу лисички в это время года?1
- 29.06.2022, 17:34
Эксперт назвал признаки мест, где можно собрать грибы, чтобы пожарить хотя бы на один раз.
Грибники редко ходят в лес в жаркую и сухую погоду. Ведь знают, что вряд ли найдут богатый урожай. Однако есть особые места, где можно найти 1-2 килограмма лисичек.
Об этом сайту telegraf.news рассказали опытные соседи белорусов — литовцы. Покупатель лесной продукции Дайнюс Шидлаускас отметил, что днем может быть жарко, но для грибов важно поддерживать высокую относительную влажность воздуха.
Поэтому он посоветовал смотреть, где утром выпала роса. В таких местах земля не будет сухой, и лисички прорастут красивыми и не высохшими.
«Сейчас все грибы прорастают на холмах, на тропинках, в подлеске, а прорастание в зеленом мху еще не началось», — раскрыл Шидлаускас свой секрет.