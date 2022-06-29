Как найти в лесу лисички в это время года? 1 29.06.2022, 17:34

Эксперт назвал признаки мест, где можно собрать грибы, чтобы пожарить хотя бы на один раз.

Грибники редко ходят в лес в жаркую и сухую погоду. Ведь знают, что вряд ли найдут богатый урожай. Однако есть особые места, где можно найти 1-2 килограмма лисичек.

Об этом сайту telegraf.news рассказали опытные соседи белорусов — литовцы. Покупатель лесной продукции Дайнюс Шидлаускас отметил, что днем может быть жарко, но для грибов важно поддерживать высокую относительную влажность воздуха.

Поэтому он посоветовал смотреть, где утром выпала роса. В таких местах земля не будет сухой, и лисички прорастут красивыми и не высохшими.

«Сейчас все грибы прорастают на холмах, на тропинках, в подлеске, а прорастание в зеленом мху еще не началось», — раскрыл Шидлаускас свой секрет.

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