«Получение наград от хунты в текущей ситуации равняется получению черной метки на будущее» 3 29.06.2022, 17:46

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Пластмассовый мир побеждает только в песнях.

Хунта настолько победила, что неустанно продолжает раздавать награды и погремушки тем, кто поддерживает или делает вид, что он поддерживает весь этот трэш, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Даже среди этих людей много тех, кто задается вопросом: а все ли нормально, если почти два года репрессии не прекращаются?

Вообще получение наград от хунты в текущей ситуации равняется получению черной метки на будущее. Своеобразное подтверждение того, что в конкретной ситуации все вполне себе однозначно. Очередной список особо отличившихся был подписан синепалом на днях (сам документ пришлем в следующем сообщении).

Отметим четыре фамилии.

Голуб. Это тот самый командующий ВВС Беларуси, который невозмутимо рассказывал, что посадка самолета – совсем не посадка. Награда, смеем предположить, за то, что с территории Беларуси летят в Украину то ракеты, то истребители.

Артюховская. Особа, которая является главной постановщицей всех рейхшоу («Славянский базар», «Вытоки» и так далее). Единственное достижение, которым не устает хвалится – дружба с женой Лакея – Поляковой. Про Артюховскую писали подробнее тут.

Чергинец. Он вдруг стал народным писателем. Тут без комменатриев.

Олейник. Автор песни «Любимую не отдают», который вдруг стал «заслуженным деятелем искусств». Историю этого не очень талантливого музыканта мы уже как-то рассказывали. Песню, кстати, уже успешно забыли. А вот то, каким способом этот товарищ получил элитное жилье благодаря фильму «Альянса расследователей» не забудут.

Мы уже говорили о том, что ситуация тотальной безнаказанности будет приводить к эксцессам. Один из таких случился с экс-главой Гестапика – Паршиным. Спокойно всем этим людям жить уже не получится. Они перешли грань добра и зла. Здесь не может быть полутонов и оправданий. И те, у кого осталась совесть, это понимают даже внутри.

Поэтому строительство альтернативной реальности, где подлецы играют в «Что? Где? Когда?», не закончится ничем. Отбросы общества не могут стать элитой. Просто потому что плохо учились в школе. Ровно поэтому их легко использовать для пропаганды. С одной стороны, они ведомые и легко внушаемые. С другой, безыдейные и малоинициативные, что сказывается на качестве этой самой пропаганды.

Они пытаются затормозить время. Потому что в новой жизни никто из них будет не нужен. Пластмассовый мир побеждает только в песнях. В жизнь побеждает жизнь.

Жыве Беларусь!

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