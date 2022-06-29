В Минске мужчина напал на школьницу и ударил в шею шариковой ручкой 8 29.06.2022, 18:06

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ЧП произошло в Чижовке.

В минской Чижовке 29 июня мужчина напал на школьницу — повалил на землю и ударил в шею шариковой ручкой. Благодаря свидетелям его задержали по горячим следам, рассказали в пресс-службе МВД Минска.

Очевидцы 29 июня сообщили в милицию, что около остановки общественного транспорта по ул. Уборевича неизвестный мужчина напал на девочку. Он повалив ее на землю, нанес несколько ударов в шею шариковой ручкой, а потом скрылся.

На место происшествия выехали милиция и медики. Потерпевшую, 11-летнюю школьницу, доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили.

Оперативники вскоре задержали подозреваемого — это оказался 35-летний безработный, ранее судимый за угрозу убийством и присвоение имущества. Он рассказал, что до этого несколько дней подряд пил спиртное, но объяснить причину агрессии не смог.

Против него возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

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