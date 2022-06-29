Политзаключенный Владимир Гундарь объявил голодовку и пригрозил «вскрыться» 3 29.06.2022, 18:13

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Владимир Гундарь

Во время суда его поместили в клетку в одних трусах, руки приковали наручниками к решетке.

По словам близких Владимира Гундаря, одежду подсудимых проверяли рентгеном, после чего принуждали сразу же надевать, что может плохо сказаться на здоровье, передает «Белсат».

«Вчера папа отказался давать на просвечивание одежду и сказал, что, если без этого нельзя, то он готов не идти на заседание, а оставаться в камере. Тогда его на руках затащили в зал заседания в том, в чем был одет и без обуви. Адвокат Владимира вчера ходила на встречу с заместителем начальника тюрьмы с этим вопросом (чтобы отменили просвечивание). Безрезультатно. Сегодня, насколько я понимаю, папа также отказался давать одежду. Папа стоял в клетке в одних трусах, руки были пристегнуты наручниками к решетке на растяжке», – написала в своем паблике Инга Стромская.

Она сообщает, что судья игнорировал обращения подсудимого и адвоката, а потом вообще приказал удалить Владимира из зала заседаний.

«Папа запел песню. Судья выслушал и сказал удалить из зала заседание. Тогда папа сказал, что объявляет сухую голодовку и если к нему будут предприняты какие-то насильственные меры, сказал, что он «вскроется», — написала Инга.

Правозащитники сообщают, что Николай Автухович, а также Владимир Гундарь, Ольга Майорова и Галина Дербыш не признали вину ни по одной статье.

Сергей и Павел Резановичи, а также Виктор Снегур признали себя виновными частично, а Ирина Горячкина и Антон Мельхер − виновными полностью.

Николай Автухович будет давать свои показания по делу последним.

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