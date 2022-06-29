В Сумской области украинские пограничники сбили ударный дрон со взрывчаткой 3 29.06.2022, 18:19

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Видеофакт.

В Сумской области пограничники из стрелкового оружия обезвредили БПЛА. Дрон оказался со взрывчаткой, поэтому при приземлении взорвался.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В ведомстве рассказали, что пограничный наряд заметил приближение вражеского коптера на одном из направлений государственной границы. По воздушной цели был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия.

На месте падения осталась немалая воронка. От самого же беспилотника почти ничего не осталось.

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