Зеленский назвал условия для своего участия в саммите G20 6 29.06.2022, 18:51

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Владимир Зеленский

Саммит пройдет в Индонезии.

Участие Украины в саммите Большой двадцатки в ноябре 2022 года в Индонезии будет зависеть от ситуации с безопасностью и состава участников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве в среду, 29 июня.

«Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы 20. Конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита», — сказал глава государства.

Президент Индонезии приехал в Украину 29 июня. Он посетил Ирпень Киевской области, разрушенный российскими оккупантами. Позже Джоко Видодо намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите G20 в Индонезии не будет оккупантов. Кроме президента Украины, Индонезия пригласила на саммит Путина, и тот принял приглашение. Видодо утверждал, что как принимающая сторона в этом году «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».

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