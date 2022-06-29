На Комаровке начался сезон черники

На Комаровке начался сезон черники2
- 29.06.2022, 18:58
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Почем продают первые ягоды?
Наконец-то! Если вы ненавидите собирать чернику, кое-кто уже сделал это за вас. В последние дни на прилавках Комаровки стала появляться черника из Брестской области, пишет «Онлайнер».
За маленький стаканчик ягод просят 5 рублей. Если вы привыкли брать килограммами, а не стаканчиками, подготовьте от 10 до 12 рублей за кило.
Год назад за первую белорусскую чернику на главном минском продуктовом рынке просили 8 рублей за 1 килограмм.