Украина подписала с ЕС «транспортный безвиз» 8 29.06.2022, 19:08

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Соглашение вступает в силу уже с сегодняшнего дня.

Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом ("транспортный безвиз"). Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска, говорится в сообщении.

Также Соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок действия соглашения - один год с возможностью пролонгации и оно вступает в силу уже с сегодняшнего дня, 29 июня.

На постоянной основе Соглашение заработает по завершению всех ратификационных процедур.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе. Договориться о заключении этого Соглашения нам удалось в максимально короткие сроки – переговоры стартовали осенью прошлого года. Понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, вызванную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, европейские коллеги синхронно двигались нам навстречу и значительно ускорили процесс согласования документа", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил, что в первый месяц полномасштабного военного вторжения РФ в Украину мининфраструктуры удалось достичь договоренностей о временной отмене разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС (Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия).

С момента подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в 2016 году товарооборот со странами Евросоюза вырос почти вдвое, а количество грузоперевозок автомобильным транспортом – на 42%.

В то же время количество разрешений на международные перевозки в отдельные страны ЕС не только не увеличивалось, но даже сокращалось. Ежегодно это приводило к большим потерям как украинских перевозчиков, так и экономики страны в целом.

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