Столтенберг: НАТО утвердил комплексный пакет помощи Украине

Столтенберг: НАТО утвердил комплексный пакет помощи Украине4
- 29.06.2022, 19:20
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Что включает пакет.
Страны-участницы НАТО на саммите в Мадриде утвердили комплексный пакет помощи Украине. Об этом на брифинге 29 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует пресс-служба Альянса.
Столтенберг заявил, что лидерство и мужество президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня по видеосвязи выступил на саммите, вдохновляют лидеров НАТО.
"Я рад, что он смог присоединиться к нашей сегодняшней встрече. Президент Зеленский ясно дал понять, что Украина рассчитывает на нашу постоянную поддержку. И наше послание ему было столь же ясным. Украина может рассчитывать на нас. И так долго, как это потребуется. Союзники продолжат оказывать серьезную военную и финансовую помощь. И сегодня лидеры договорились усилить нашу поддержку, согласовав комплексный пакет помощи для Украины", – сказал он.
По словам генерального секретаря НАТО, этот пакет включает:
защищенные средства связи, топливо, медикаменты и бронежилеты;
оборудование для противодействия минам, химическим и биологическим угрозам;
сотни портативных систем защиты от беспилотников.
"В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО, усилить оперативную совместимость и еще больше укрепить ее институты обороны и безопасности. Все это свидетельствует о нашей приверженности будущему Украины, и наша приверженность непоколебима, – добавил генсек НАТО. – Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического пространства".