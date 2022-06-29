Доярку-украинку депортируют из Беларуси после пасквиля в районной газете 11 29.06.2022, 19:45

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Снежана Дячок

Она уже 8 лет живет и работает в Гомельском районе.

Гражданку Украины, которая уже 8 лет живет и работает в Гомельском районе, хотят депортировать из Беларуси с запретом въезда в страну на 10 лет. Об этом стало известно изданию «Флагшток» после пропагандистской публикации, появившейся в газете райисполкома.

Главный редактор регионального провластного СМИ Ирина Коновалова выступила на страницах газеты с обвинениями в адрес Снежаны Дячок — работницы молочно-товарной фермы, входящей в состав птицефабрики.

Коновалова среди прочего известна тем, что написала донос на читателя, местного пенсионера Николая Витикова, который обратился в газету со своими предложениями о конституционной реформе. В результате он оказался в СИЗО и был осужден на восемь месяцев ареста.

На этот раз пропагандистка заявила, что доярка Дячок «проявила расизм и самый настоящий нацизм». В своей публикации Коновалова сначала порицает Украину в целом, утверждая, что «те, кто захватил власть, перевели страну на путь бандеровщины», а затем «вызревающая болезнетворная система в Украине привела и к военному противостоянию с Россией».

А затем она переходит к частному случаю: якобы жительница деревни Климовка, переехавшая из Украины в 2014 году, «проявила расизм и самый настоящий нацизм».

Коновалова пишет, что Снежане и ее мужу выдали разрешение на работу, женщина устроилась на ферму, семье выделили жилье. А «реакция на гостеприимство последовала значительно позже и совпала с началом российской военной спецоперации», утверждает редактор районки:

«Поддавшись массированной эмоциональной накачке, женщина без капли стеснения стала вести себя по-хамски, призывая «стрелять русских, а вместе с ними и белорусов». Все это чередовалось привычными выкриками «сало Украине». На смену подобным «высокоморальным» репликам пришли и песнопения с такой же риторикой. Их содержание о «плохом президенте Путине», конечно, в переводе на нецензурную лексику уже могла слышать вся округа».

Якобы на женщину, которая «продолжила демонстрировать своеобразную «любовь» к Украине, приобщая к этому и детей», стали жаловаться коллеги и соседи, поэтому «со стороны управления по гражданству и миграции последовали дальнейшие действия — аннулирование спецразрешения».

Местные жители, хорошо знающие о ситуации Снежаны Дячок, рассказали Флагштоку, что со стороны украинки невозможны не то что проявления «нацизма», а даже «здорового национализма»:

«Она абсолютно вне политики и не имеет никакой позиции о вторжении России в Украину. Для нее главное — чтобы ее дети жили под мирным небом. Она никогда даже намеком не высказывалась в поддержку властей Украины и в отношении россиян, в том числе Путина, ни одного критического слова от нее не слышали. Мы просто в шоке от этой статьи — в ней нет ни слова правды».

Местные жители вспоминают лишь одну ситуацию, из которой мог вырасти ком пропаганды:

«Затронули ее детей. Кому-то показалось, что якобы они где-то крикнули «Слава Украине!». Но такое невозможно, Снежана сама никогда этот лозунг не употребляет и детей научить такому не могла. Она защищала своих детей, и после этого начались проблемы».

Как оказалось, муж Снежаны получил вид на жительство в Беларуси, а сама женщина каждый раз продлевала годовую регистрацию. Как раз пришло время делать очередное продление, и в этом Снежане отказали.

«Когда она подала документы, в семью начала приезжать милиция — проверяли телефон, якобы она агитирует за войну и что-то подобное. Приезжали несколько раз, ничего не нашли. И потом прислали документ из милиции — что никаких нарушений нет. Но вместо продления регистрации сказали — вас депортируют».

По словам знакомых Снежаны, формальным поводом для депортации с запретом въезда в Беларусь на 10 лет стали два протокола по линии ГАИ. Штрафы были оплачены, но по беларусским законам два административных взыскания являются достаточным основанием для депортации иностранца.

«Ей толком никто ничего не объяснил, она прошла всевозможные инстанции — везде отказ. Подала в суд на обжалование депортации и сейчас ждет решения. С фермы ее не увольняли и право на работу не забирали. Снежана — из Черниговской области, ее дом там разрушили во время нынешних обстрелов, ей некуда ехать, поэтому она надеется остаться в Беларуси и будет обжаловать решение до последнего».

Местные жители также подчеркнули, что у соседей претензий к Снежане нет — они даже давали на нее положительную характеристику для суда.

Кстати, буквально в марте о Снежане в позитивном ключе писала та же газета Гомельского райисполкома — как о хорошей работнице фермы. А на страницах украинки в соцсетях нет никаких политических постов — только семейные фото.

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