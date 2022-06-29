Вечерня сводка Генштаба ВСУ 29.06.2022, 19:48

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Идут 126-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению.

К вечеру среды, 29 июня, украинские воины уничтожают вражеские ДРГ в Верхнекаменке и Берестовом. Однако враг бьет из артиллерии и РСЗО "Град".

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях в рамках учений военные комиссариаты Беларуси проводят проверку приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.

На Северском направлении враг усиливает охрану границы. Кроме того, агрессор совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Угроиды.

На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Харьков, Базалиевку, Пришиб, Шестаково, Русскую Лозовую, Верхний Салтов, Ивановку и Замуловку.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы Долины, Богородичного, Никольского, Грушевахи и Довгенького. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Гусаровки.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль автодорогу Лисичанск – Бахмут. Осуществил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в Лисичанске, Верхнекаменке, Северске и нанес авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для поддержки наступательных действий в Верхнекаменке задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли.

На Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции украинских войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выимки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудары неподалеку от села Видродження. Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в Спорном, успеха не имел, отошел. ДРГ противника украинские воины обезвредили недалеко от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в Авдеевке, Веселом, Павловке, Белогорье, Инженерном, Ольговском, Преображенке и Гуляйпольском. Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

На Южнобугском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

Отдельные подразделения ВС РФ, выведенные на восстановление боеспособности из Украины, не могут своевременно доукомплектоваться из-за нежелания личного состава участвовать в войне против Украины. Личный состав, отказавшийся от участия в войне, уволняется, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности.

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