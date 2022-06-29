Спецдокладчик ООН представила доклад по Беларуси 1 29.06.2022, 20:13

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В ООН призвали не отодвигать ситуацию с правами человека в нашей стране на второй план.

Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин представила Совету ООН по правам человека ежегодный доклад о ситуации в нашей стране. Марин призвала не отодвигать ситуацию с правами человека в Беларуси на второй план на фоне кризисных ситуаций по всему миру, сообщает пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

По мнению Марин, ситуация с правами человека в Беларуси продолжает стремительно ухудшаться, погружая страну в атмосферу страха и беззакония, законодательство продолжает систематически ужесточаться, ограничивая гражданские и политические права. Как один из примеров этой тенденции она приводит конституционный референдум.

«Реформа, инициированная этим референдумом, равносильна укреплению и систематизации препятствий на пути реализации прав человека белорусскими гражданами», – заявила Марин.

Также спецдокладчик обеспокоена поправками в Уголовный кодекс, которые еще больше ограничивают свободу мирных собраний и выражения мнения, и произвольным применением законодательства, которое уже является ограничительным.

Марин выразила озабоченность поправками в УК, которые расширяют применение смертной казни.

«Я крайне обеспокоена тем, что широкое и туманное определение «террористических актов» может быть истолковано как включающее действия, направленные на законное осуществление основных прав», – заявила Марин.

В своем докладе Марин обратила внимание на уничтожение независимых НГО, СМИ и культурных организаций в Беларуси, а также на препятствование работе правозащитников и адвокатов.

«Сокращение гражданского пространства беспрецедентно ускорилось в результате систематической и целенаправленной политики по искоренению любого фактического или предполагаемого противостояния действующему правительству», – заявила Марин.

По мнению спецдокладчика, «систематические нарушения прав человека и безнаказанность за эти преступления погрузили Беларусь в атмосферу беззакония и страха». Она призывает белорусские власти прекратить систематические нарушения прав человека, провести независимые расследования и привлечь виновных к ответственности.

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