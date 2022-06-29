Появилось видео сегодняшнего удара ракеты по дому в Николаеве

Появилось видео сегодняшнего удара ракеты по дому в Николаеве1
- 29.06.2022, 21:04
- 5,044
Российские оккупанты выпустили по Николаеву и области не менее 10 ракет.
Сегодня утром российские войска попали ракетой в жилой дом в Николаеве, забрав жизни 5 человек. В Сети появилось видео момента этого ракетного удара.
Об этом сообщает местное издание "Ник-Вести".
Как известно, утром российские оккупанты выпустили по Николаеву и области не менее 10 ракет. Пуски происходили в течение получаса. Одна из российских ракет попала прямо в жилой дом, что также подтверждает опубликованное видео.
В результате ракетного удара пять человек погибли и еще пять - получили ранения.