Появилось видео сегодняшнего удара ракеты по дому в Николаеве 1 29.06.2022, 21:04

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Российские оккупанты выпустили по Николаеву и области не менее 10 ракет.

Сегодня утром российские войска попали ракетой в жилой дом в Николаеве, забрав жизни 5 человек. В Сети появилось видео момента этого ракетного удара.

Об этом сообщает местное издание "Ник-Вести".

Как известно, утром российские оккупанты выпустили по Николаеву и области не менее 10 ракет. Пуски происходили в течение получаса. Одна из российских ракет попала прямо в жилой дом, что также подтверждает опубликованное видео.

В результате ракетного удара пять человек погибли и еще пять - получили ранения.

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