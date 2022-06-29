Жительница Гомеля намерена выйти на пикет против войны в Украине 4 29.06.2022, 21:08

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Ирина Кучвальская

Кандидат юридических наук подала заявку в гомельский горисполком.

Кандидат юридических наук Ирина Кучвальская подала в гомельский горисполком заявку на проведение одиночного пикета, передает «Радыё Свабода».

«Я против гибели в Украине ни в чем не повинных людей, разрушения их городов. Я против ведения агрессивной войны с украинцами с территории Беларуси», — пояснила она цель пикета.

Время и место проведения пикета Кучвальская собирается согласовать с местными властями.

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