С начала агрессии РФ против Украины Польша приняла больше 4,4 млн украинских беженцев 3 29.06.2022, 21:35

Об этом сообщилa в среду Пограничная охрана Польши.

С начала агрессии РФ против Украины Польша приняла больше 4,4 миллиона украинских беженцев. Согласно SG, в Польшу из Украины во вторник прибыло больше 21 тыс. беженцев. Днем раньше их было 20 тыс. Между тем, с 24 февраля более 2,45 миллиона украицев покинуло Польшe и отправилось в Украину, передает «Радио Польша».

Правительство Польши приняло меры по оказанию всесторонней поддержки украинцам, спасающимся от российского вторжения, которое началось 24 февраля. В частности, украинские беженцы получают пособия, которые причитаются гражданам Польши. Они также получают вид на жительство, доступ к образованию, системе здравоохранению и социального обеспечения.

Согласно опросу, проведенному институт ом CBOS, больше 80% поляков поддерживает прием Польшей украинских беженцев. Из опроса явствует, что наиболее распространенной формой оказания помощи является передача беженцам еды, одежды, предметов гигиены, денег, а также предоставление жилья.

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