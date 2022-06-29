Минск перечислил платеж по еврооблигациям в белорусских рублях 19 29.06.2022, 21:37

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Это означает дефолт по ценным бумагам.

Беларусь перечислила держателям еврооблигаций очередные проценты, но сделала это в белорусских рублях. Это следует из сообщения Минфина.

Напомним, накануне правительство и Нацбанк приняли решение выплачивать долги по евробондам в нацвалюте. В Минфине пояснили это техническими трудностями, иностранные банки отказываются переводить средства инвесторам. Эксперты поясняют, что фактически можно говорить о дефолте Беларуси по еврооблигациям, наша страна не исполняет взятые на себя обязательства перед инвесторами.

Минск перечислил держателям еврооблигаций проценты в рублях

В Минфине сообщили, что Минск по новому порядку исполнил платежи по еврооблигациям со сроком выплат 29 июня (Belarus-2027) в общей сумме 22,9 млн. долларов в эквиваленте. То есть речь идет переводе в белорусских рублях. Средства перечислены на специально открытые счета в «Беларусбанке».

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