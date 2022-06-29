«Ударили битой по пальцам»: оккупанты наносят увечья, чтобы остаться в живых в Украине
- 29.06.2022, 22:38
Аудио.
Оккупанты РФ специально калечат сами себя для того, чтобы получить такую желанную справку о непригодности для войны в Украине. Они даже придумал новый способ "откосить" от призыва - ломать друг другу пальцы рук.
В телефонном разговоре оккупанта со своим отцом, который перехватила Служба безопасности Украины, говорится что подразделение бойца РФ находится в Харьковской области.
Со смехом военный армии агрессора рассказал, как "трофейной" битой бил по пальцам оккупантам.
"Ему домой срочно нужно было. Но его не отпустили. Он приходит: "Че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: "Ну, давай!". Я ему и ударил", – сказал захватчик.
Однако одного удара оказалось мало, поскольку врач зафиксировал только ушиб. Поэтому оккупанту ударили по пальцам второй раз.
В связи с этим СБУ предложила российским оккупантам другой, не травматический способ избежать участия в войне: сдаться в плен Вооруженным силам Украины и сохранить свою жизнь.