Украинские артиллеристы накрыли совещание старших офицеров оккупантов1
- 29.06.2022, 22:52
- 7,112
Удар был нанесен на Херсонском направлении.
Украинские артиллеристы накрыли совещание старших офицеров оккупантов РФ, передает УНИАН.
По словам советника главы ОП Украины Алексея Арестовича, в результате удара «полегло немало пацанов с двумя просветами в погонах».
«На Херсонском направлении у нас особого движения нет, но зато есть праздник нашей артиллерии. Только за сегодня там семь крупных ударов по скоплениям живой силы, техники и БК. И самое главное — вчера там накрыли совещание старших офицеров в одном гостиничном комплексе. Думаю, немало там полегло», — сказал он.