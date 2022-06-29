Украинские артиллеристы накрыли совещание старших офицеров оккупантов 1 29.06.2022, 22:52

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Удар был нанесен на Херсонском направлении.

Украинские артиллеристы накрыли совещание старших офицеров оккупантов РФ, передает УНИАН.

По словам советника главы ОП Украины Алексея Арестовича, в результате удара «полегло немало пацанов с двумя просветами в погонах».

«На Херсонском направлении у нас особого движения нет, но зато есть праздник нашей артиллерии. Только за сегодня там семь крупных ударов по скоплениям живой силы, техники и БК. И самое главное — вчера там накрыли совещание старших офицеров в одном гостиничном комплексе. Думаю, немало там полегло», — сказал он.

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