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Украинские артиллеристы накрыли совещание старших офицеров оккупантов

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  • 29.06.2022, 22:52
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Украинские артиллеристы накрыли совещание старших офицеров оккупантов

Удар был нанесен на Херсонском направлении.

Украинские артиллеристы накрыли совещание старших офицеров оккупантов РФ, передает УНИАН.

По словам советника главы ОП Украины Алексея Арестовича, в результате удара «полегло немало пацанов с двумя просветами в погонах».

«На Херсонском направлении у нас особого движения нет, но зато есть праздник нашей артиллерии. Только за сегодня там семь крупных ударов по скоплениям живой силы, техники и БК. И самое главное — вчера там накрыли совещание старших офицеров в одном гостиничном комплексе. Думаю, немало там полегло», — сказал он.

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