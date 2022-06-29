В Европе запретят продажи новых авто с двигателем внутреннего сгорания 4 29.06.2022, 23:06

2,574

Назван год.

Совет ЕС одобрил проект Еврокомиссии по сокращению до нуля выбросов CO2 от новых автомобилей, начиная с 2035 года. С этого года в Европе больше не будут продавать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Данное предложение согласовано 27 государствами-членами ЕС в рамках климатического плана Fit for 55, который предусматривает, что сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году должно составить 55% по сравнению с 90-ми годами. К 2050-му году планируется прийти к климатической нейтральности, сообщает Интерфакс-Украина.

По просьбе ряда стран, в том числе Германии и Италии, Совет ЕС согласился на возможное допущение в будущем альтернативных технологий, как синтетическое топливо и версии гибридных перезаряжаемых двигателей при условии, если это будет способствовать поставленной цели полного устранения выбросов автомобилями парниковых газов.

Теперь согласованные Советом ЕС меры предстоит обсуждать с Европейским парламентом, который также принял свое постановление по предложению ЕК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».