Украинский снайпер «накрыл» военных РФ 29.06.2022, 23:16

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Видеофакт.

В Украине на одном из направлений снайпер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины "накрыл" военных России.

Снайпер дождался, когда оккупанты соберутся вместе, а потом неожиданно начал стрелять, говорится на канале ССО в Telegram.

"...российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности. Россияне сами вышли навстречу пулям, вовремя и метко выпущенным по ним снайпером ССО Украины...", - говорится в сообщении.

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