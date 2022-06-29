закрыть
29 июня 2022, среда, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский снайпер «накрыл» военных РФ

  • 29.06.2022, 23:16
  • 2,122
Украинский снайпер «накрыл» военных РФ

Видеофакт.

В Украине на одном из направлений снайпер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины "накрыл" военных России.

Снайпер дождался, когда оккупанты соберутся вместе, а потом неожиданно начал стрелять, говорится на канале ССО в Telegram.

"...российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности. Россияне сами вышли навстречу пулям, вовремя и метко выпущенным по ним снайпером ССО Украины...", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко
Война с мафией
Война с мафией Леонид Невзлин