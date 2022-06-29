Украинский снайпер «накрыл» военных РФ
- 29.06.2022, 23:16
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Видеофакт.
В Украине на одном из направлений снайпер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины "накрыл" военных России.
Снайпер дождался, когда оккупанты соберутся вместе, а потом неожиданно начал стрелять, говорится на канале ССО в Telegram.
"...российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности. Россияне сами вышли навстречу пулям, вовремя и метко выпущенным по ним снайпером ССО Украины...", - говорится в сообщении.