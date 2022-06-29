Зеленский об обмене пленными: Оптимистическая и очень важная новость 29.06.2022, 23:54

1,336

Украина вернула 95 защитников «Азовстали».

Президент Украины выступил с традиционным обращением к украинцам 29 июня.

Об этом говорится в фейсбуке Владимира Зеленского.

В сообщении отмечается: «Оптимистическая и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воина из российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 теробороновцев и один полицейский. Старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников «Азовстали». Я благодарен Главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку», - сказал Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».