Под Херсоном ВСУ разгромили российскую БТГр 3.06.2022, 7:36

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Оккупанты потеряли несколько десятков единиц техники.

Защитники Украины разбили батальонную тактическую группу армии РФ, которая пыталась наступать в районе села Ингулец на Херсонщине. Там оккупанты потеряли десятки единиц техники и не менее сотни человек убитыми.

На указанное направление вражеские войска перебросили сильные средства поражения – противовоздушную оборону, танки и другую технику для готовности наступать, сообщает glavred.info.

Украинские защитники ударили сразу на трех направлениях, организовали три переправы – все они были успешными, хотя не без потерь. Защитники зашли на другую сторону, форсировали Ингулец, закрепились и создали плацдарм.

Задача Сил обороны была – удержать позиции. С одной стороны они отвлекали врага, с другой - наносили удары в другом месте. Так фактически началась фаза, когда войска форсировали, исчерпали возможности наступления и стали в оборону. В ответ противник пошел их выбивать, потому что цель оккупантов – ликвидировать плацдарм.

Но при попытке врагом выбивать украинские войска разгромили российскую БТГр. Она уничтожена почти «в ноль»: оккупанты потеряли несколько десятков единиц техники и не меньше пары сотен убитыми.

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