«Плейбой» для спасателя Ирина Халип

3.06.2022, 7:44

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Белорусских бизнесменов ждут не только фейерверки.

Государство у нас такое счастливое, что ему лишь бы что-нибудь отпраздновать, будь то день освобождения Минска или день рождения Феликса Дзержинского. Сейчас оно активно готовится к дню освобождению Минска, который по какой-то давней референдумной случайности стал называться днем независимости.

На фейерверки и пляски государство планирует потратить больше 600 тысяч рублей. Масштабно, ничего не скажешь. Как ни откроешь какой-нибудь государственный пропагандистский сайт – там непременно Лукашенко призывает экономить, жить по средствам, снижать себестоимость. Рассказывает про непростые условия. Предупреждает, что будет трудно. И на этом фоне – фейерверки и пляски за 600 тысяч рублей. Я думала, спонсором фейерверков выступит «Минсктранс» – после всех миллионов, сдираемых им в судах с политзаключенных якобы за нанесенный общественному транспорту ущерб, он может не то что фейерверки оплатить, но и Элтона Джона на праздник города привезти. Но нет, оказывается, «Минсктранс» сегодня не банкует, благоразумно рассовывая деньги по карманам и прочим «нычкам». И в поисках щедрого спонсора «Минскконцерт» размещает заявки на сайте госзакупок. Спонсор, конечно, найдется. Его обяжут.

Центр художественного творчества детей и молодежи намного скромнее. У него тоже на сайте госзакупок недавно висела заявка на фейерверк в день защиты детей – на 270 рублей. Думаю, вполне достаточно было бы и для Лукашенко – устроить в Дроздах фейерверк 3 июля за 270 рублей. В принципе можно было и без тендеров обойтись: просто у помощника из кошелька вынуть - да и заплатить за удовольствие. И горожанам спокойнее, и праздник для Лукашенко выйдет более уютным, камерным, интимным, как и сам день, который только для него день независимости, а для всех остальных белорусов – день освобождения Минска от фашистов в 1944 году.

Впрочем, может, зря я все госструктуры огульно охаиваю? Есть на том же сайте госзакупок чудесная, вызывающая уважение заявка. Городское управление МЧС Минска предлагает 12 000 рублей за подписку на газеты и журналы. Судя по дате заявки, речь идет о подписке на второе полугодие. А теперь подумайте: в Беларуси, где не осталось ни газет, ни журналов, как это вообще возможно - выписать чего-то на 12 тысяч? Я не поленилась заглянуть в подписной каталог «Белпочты». Попыталась для эксперимента подсчитать, во сколько обойдутся все доступные издания. Оказалось, что даже если выписать городским спасателям абсолютно все, включая «Вестник потребкооперации», «Здравушку», «Досуг пенсионера», все кроссворды и судоку и еще газету для веселья «15 суток» (я не виновата, просто в каталоге про нее так написано: «газета для веселья, раскрепощения, снятия усталости и стресса»), - это богатство, эта роскошь, это духовное пиршество не потянет и на три тысячи. Ребята, так откуда взялась эта дивная сумма? Ах да, наверное, спасателям для снятия усталости мало газеты «15 суток», им нужно выписать Playboy и Hustler. Иначе никак не объяснить эту удивительную цифру, выделенную на подписку. Кстати, если кто хочет поучаствовать – спешите, срок до 9 июня. Заодно и узнаете тайну: что все-таки за 12 тысяч рублей выписывают городские спасатели?

А вот в вопросе, кто же за все это будет платить, никакой тайны нет. Мы же не всерьез предполагаем, что тут речь идет о закупках и тендерах, правда? Это просто дымовая завеса такая, наспех сколоченная декорация. А в реальности кому прикажут – тот и будет оплачивать фейерверки на радость Дроздам и «Плейбой» со «Здравушкой» для МЧС. Оставшиеся в стране редкие, как волосы на расческе, бизнесмены могут уже доставать кошельки. Опыт предыдущих бизнесменов показывает, правда, что лучше всего процессы опустошения кошельков ради государственной услады идут в СИЗО КГБ. Об этом всякий уцелевший расскажет – от Прокопени до Чижа. Чиж, правда, не расскажет: он до сих пор где-то сидит. То ли в СИЗО КГБ, то ли под домашним арестом, но сидит. И наверняка проклинает тот день, когда сдуру сел на одном поле с Лукашенко картошку собирать. Надо, пожалуй, попросить МЧС, раз они такие богатые и с бюджетом на подписку, чтобы выписали Чижу газету «15 суток» - для веселья, раскрепощения, снятия усталости и стресса.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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