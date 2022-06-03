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США в ООН: Россия воюет, как во времена Средневековья

  • 3.06.2022, 7:53
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США в ООН: Россия воюет, как во времена Средневековья

А где же «точное оружие», расхваленное пропагандистами?

Посол объясняет варварство русских целью избавиться от местного населения на оккупированных территориях.

Россия воюет, как в Средневековье, казня гражданское население на оккупированных украинских территориях, насилуя женщин и детей и депортируя украинцев в отдаленные регионы РФ.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время заседания Постоянного Совета ООН в Вене, сообщает "Укринформ".

"Россия имеет много современного оружия войны: крылатые ракеты, которые пролетают сотни миль, попадая в цель с удивительной точностью. Она имеет точные управляемые боеприпасы, которые можно запускать с воздуха, с моря и суши. Но почему эта война ведется так, будто мы живем в Средневековье?" - обратился Карпентер.

Посол объясняет варварство русских целью избавиться от местного населения на оккупированных территориях.

Он добавил, что грабеж ресурсов на захваченных территориях и принуждение населения к бегству – "это еще одна средневековая тактика".

"Садистские зверства и очень целенаправленный процесс "фильтрации" вполне могут иметь цель. Особенно, если этой целью является отрицание самой концепции украинской государственности в районах, которые РФ сейчас контролирует, чтобы легче поглотить эти части Украины", - заявил Карпентер.

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