Ученые: Лето этого года будет очень странным 3.06.2022, 8:05

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Аналогичная ситуация произошла в 1816 году.

Землю окружает более ста миллионов фрагментов космического мусора. Их столкновение на низкой околоземной орбите может привести к нежелательным последствиям.

Космический мусор не позволит наступить лету в 2022 году, об этом заявили ученые Discovery Channel.

Речь идет о космическом мусоре, который выбросила одна из комет еще в 1995 году, но только сейчас он приблизился к Земле. В результате загрязнится атмосфера планеты. Это приведет к тому, что потоки тепла, исходящие от Солнца, окажутся заблокированы.

Аналогичная ситуация произошла в 1816 году. Однако тогда это случилось по вине вулкана. Последний засорил атмосферу Земли пылью. Тот год оказался самым холодным за всю историю метеонаблюдений. В США данное явление даже называют «тысяча восемьсот шестнадцать замерзших заживо».

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