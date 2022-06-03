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Оккупанты пошли на штурм в Харьковской области, но понесли потери и отступили

  • 3.06.2022, 8:14
Оккупанты пошли на штурм в Харьковской области, но понесли потери и отступили

ВСУ успешно отбили атаку врага.

На Славянском направлении российские оккупанты концентрируются на инженерном оборудовании позиций.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Агрессоры проводили штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имели, после причиненных подразделениями Сил обороны потерь отошли.

Вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других.

Вблизи Долгенького оккупанты нанесли авиаудары силами армейской авиации.

На Слобожанском направлении оккупационная армия РФ продолжает подготовку к наступлению. пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории РФ. С целью снижения наступательного потенциала украинских войск ведет огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении оккупанты активных действий не проводили. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий Сил обороны Украины.

Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанесли авиационные удары вблизи Нового.

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