«На одежду и обувь потратила всего 220 рублей за год» 3 3.06.2022, 8:27

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Минчанка подробно рассказала о своем бюджете.

Регине 30 лет, девушка живет под Минском с родителями, мужем, сестрой и тремя котами. Работает графическим дизайнером удаленно и уже более семи лет ведет очень подробный учет своих доходов и расходов. О том, как увеличить свой заработок в полтора раза всего за год и как экономить на мелочах, чтобы откладывать деньги на нужное, она рассказала onliner.by.

Я всегда любила считать. Моим любимым предметом в школе была математика, задачи я щелкала как орешки. Любовь к цифрам пригодилась мне уже во взрослой жизни: последние семь лет я веду постоянный учет доходов и расходов, научилась оптимизировать траты и вместе с тем увеличивать свои доходы. Например, за 2021 год я увеличила стоимость часа своей работы примерно в полтора раза благодаря сотрудничеству с зарубежными заказчиками. Поскольку доход у меня каждый месяц разный (один месяц — $600, другой —$1700), то за основу возьмем усредненное значение по прошлому году — $1300 в месяц после всех налогов и сборов, а также затрат на содержание ИП.

Я считаю доход не по поступлениям на расчетный счет, а согласно отработанному времени и цене проекта. Ведь заказчик может перечислить аванс, а может затянуть с оплатой. Получается, в какие-то месяцы у меня вообще может не быть поступлений.

С марта этого года мой доход резко снизился — примерно в три раза, потому что я потеряла возможность работать с зарубежными заказчиками через фрилансерскую площадку. Поэтому траты на обустройство дома я временно приостановила, а деньги и время вкладываю в свое развитие и обучение.

Кроме основной работы, у меня есть дополнительные доходы. Во-первых, я немного подрабатываю на фирме отца за 150—200 рублей в месяц. Эту «получку» я себе не забираю, она идет на расходы по обустройству дома.

Продаю свои и ненужные в быту вещи на барахолке. За последние десять лет мы накопили много лишних вещей, поэтому при регулярных публикациях объявлений в 2021 году у меня получилось продавать вещей в среднем на 130 рублей в месяц. Самые дорогие проданные вещи за 2021 год — новые чехлы для авто за 100 рублей и почти новая сумка за столько же. А самая крупная продажа за все время — почти новая электрогитара с усилителем — случилась в 2020 году за 230 рублей. Так что продажа ненужных вещей — хоть и небольшие, но приятные дополнительные деньги и весьма интересное хобби, которое учит договариваться. Доход от продажи распределяется между всеми членами семьи. Чья вещь была продана, тому и отходит бо́льшая часть полученных денег. А остальное я забираю себе за потраченное время.

Расходы. «На одежду и обувь потратила всего 220 рублей за год»

В 2014 году я начала вести таблицу в Excel, где подсчитывала, сколько я трачу. Изначально в ней были такие колонки:

Продукты и бытовые товары.

Сладости.

Обеды вне дома.

Одежда.

Путешествия.

Жилье («коммуналка» и аренда квартиры, когда жила на съемной).

Остальное (проезд, подарки, досуг и прочее).

Благодаря этой таблице у меня получилось сократить расходы на сладкое, одежду и обеды в кафе. Теперь таблица немного видоизменилась: я перестала считать расходы на сладости и обеды. За последние два года у меня не было путешествий. Исчезла и такая статья расходов, как съемное жилье.

Сейчас моя таблица базовых расходов выглядит следующим образом:

Еда. Поскольку в семье пятеро взрослых людей, то каждый вносит деньги на еду и бытовые товары в общую кассу. Мы готовим из простых продуктов, но вкусную и полезную домашнюю еду. Итого в 2021 году я отдавала в месяц сначала 250 рублей, потом 300, в этом году есть становится уже дороже — выходит по 350—400 рублей в месяц.

Одежда и обувь. В 2021-м я почти ничего не покупала и потратила всего 220 рублей за год. Простая белая майка всего за 6 рублей, рубашка, комбинезон, пара юбок, две пары штанов — все это было куплено в секонде на весну-лето.

Замороженная красная смородина, из которой получается вкусный кисель

Коммунальные расходы, интернет и фильтр для воды. Поскольку все расходы делятся на пятерых, то выходило по 40—60 рублей в месяц в зависимости от сезона. Итого — 620 рублей в год.

Обустройство дома и накопления. В какие-то месяцы я вообще ничего не отложила ни на дом, ни на накопления, а в какие-то — сразу $2000, потому что деньги на мой счет приходят нерегулярно. В среднем получилось откладывать в заначку примерно $790 в месяц. Часть суммы ушла на установку забора на одной стороне участка, оштукатуривание и покраску фасада дома, покупку тумбы, ковра, заказ мелочей для дома и другие несущественные покупки. Часть затрат взял на себя отец, поэтому сложно посчитать, сколько потратила именно я. Могу только предположить, что, грубо говоря, отец оплатил забор ($3100), а я — фасад ($6000). То есть оставшиеся $3000—3500 пошли на подушку безопасности.

Все остальное. На все остальные мелкие траты в 2021 году уходило примерно 120 рублей в месяц: например, занятия по вокалу, игрушки для котов, минимальные подарки (не считая денежных), покупка комплектующих и небольшой ремонт ноутбука, несколько ежедневников, линзы и растворы для них и прочее. Итого за год получилось 1420 рублей.

Экономить не значит во всем себе отказывать, никуда не выбираться из дома. В целом мне нравится моя жизнь, не хватает только путешествий, порядка на участке и собственного авто. И поверьте, мне есть с чем сравнивать. Когда-то я зарабатывала $800, отдавала вскладчину за съемную квартиру $200—250, не смотрела на цены на продукты, обедала в кафе и столовых и два раза в год ездила за границу. В итоге мне мало что удавалось накопить. Теперь же мое качество жизни улучшилось — даже с учетом всех этих манипуляций по экономии, к которым у меня чисто спортивный интерес и азарт. И несмотря на кризис, я знаю, что у меня есть подушка безопасности как минимум на пару лет.

На самом деле, лучше всего экономить не деньги, а время. А деньги нужно зарабатывать и повышать стоимость своего часа. Но я предпочитаю сочетать и то и другое. Уволившись из найма, я увеличила стоимость своего часа и стала работать не по восемь часов в день, а по четыре-пять, а зарабатывать в месяц столько же или даже больше. Одновременно у меня высвободилось время на хобби и учебу. Поэтому, пытаясь сэкономить или заработать деньги, цените свое время!

Лайфхаки экономии. «Кешбэком вернулось 1700 рублей, а на поездку в Европу уходит €500—700 с расходами на визу и страховку»

За годы ведения личного бюджета я вывела собственные лайфхаки, которые помогают неплохо экономить без ущерба для качества и времени.

Кешбэк. У нас в семье двое пенсионеров, поэтому есть выгодная карта с кешбэком в 1,5%. Также 1% начисляется баллами, которые мы обычно тратим в «Гиппо». Везде, где можно рассчитаться картой, платим именно ей. А в 2021 году наш банк на месяц дал повышенные 5% баллов, и в итоге при покупке ноутбука за 5390 рублей экономия составила 350 рублей. И поскольку в 2021-м мы многое покупали для дома, нам было начислено 680 рублей баллами — соответственно, 1020 рублей вернулось кешбэком. Итого за год экономия составила 1700 рублей. Неплохо, правда?

Пенсионные скидки. Мы всегда ходим в магазин с родителями именно в пенсионные дни и часы, потому что в семье есть пенсионные дисконтные карты. В итоге в «Соседях» до полудня получаем 5% баллами, в «Гиппо» раньше по понедельникам, средам и пятницам была скидка 7%, поэтому всегда ходили туда именно в эти дни. Также раз в месяц использовали накопительную скидку (обычно накапливали 10% на одну покупку в месяц) и закупались нужными нам товарами впрок.

Покупки на барахолках. Кофе, шоколад, корм для котов иногда покупаем с рук, если есть именно то, что нам нужно. Там же купили ручной пылесос почти в два раза дешевле просто потому, что это выставочный образец.

Эту шоколадку девушка купила через барахолку за 15 рублей вместо 20

Реферальные программы. Во времена путешествий в Европу я пользовалась Airbnb — создавала несколько аккаунтов на всех членов семьи по реферальным ссылкам и получала скидку $30 на каждый съем жилья. То же самое делала на AliExpress, и мне выдавались купоны от $2 до $6 на покупки от $5 до $20.

Использование реферального купона на Airbnb помогает экономить в путешествиях

Тренировки. В разное время я ходила на танцы, шейпинг и стретчинг. Но теперь я занимаюсь исключительно дома. Включаю любимых тренеров на YouTube — и вперед. Плюсов много. Например, не надо никуда ехать и переодеваться по сто раз, особенно зимой. Я сама вольна выбирать те тренировки, какие мне хочется. У меня свой коврик, гантели, резинки. Минус только один: иногда страдает мотивация. Расходы на домашние тренировки такие:

Коврик — 40 рублей.

Гантели с барахолки — 25 рублей.

Резинки — 8 рублей.

Топ из секонд-хенда — 12 рублей.

Изучение английского. За все время изучения я потратилась только на двухмесячные разговорные курсы, чтобы преодолеть языковой барьер и начать заниматься самой. Также покупала годовой премиум-аккаунт на LinguaLeo, кажется, за $12. На этом все. Занималась по учебникам English Grammar in Use, которые нашла в свободном доступе. Регулярно смотрю видео на YouTube от носителей. Вместо репетитора у меня есть друзья по языковому обмену из США, Канады и Англии, которые помогают мне с письмом: мы исправляем ошибки друг друга. В докоронавирусное время ходила в бесплатный разговорный клуб в «Лидо». В итоге у меня получилось повысить свой уровень со слабенького школьного B1 до уверенного B2.

Один из каналов на YouTube, на котором Регина смотрит уроки английского языка

Красота. Я не пользуюсь декоративной косметикой. Была только губная помада, да и от той отказалась. Я за естественную красоту, которую дала мне природа! Из косметики у меня только гигиеническая помада, крем для рук, крем для лица, крем от солнца, заживляющий крем от прыщей, гель для рубцов и дезодорант. Также я не делаю маникюр, мне нравятся натуральные ногти. И вообще, я против втирания в кожу всевозможных кремов, гелей и лосьонов. Многое навязывается рекламой. Когда-то я умывалась пенкой, теперь — просто прохладной водой. Ну не нравится мне тратить свое время на эти трехступенчатые утренние и вечерние уходы!

Вся косметика Регины: крем для рук, крем от солнца, дезодорант, гигиеническая помада, заживляющий крем от прыщей, гель от шрамов, крем для лица

Одежда. Бо́льшая часть моего гардероба и некоторая обувь покупается в секонд-хендах, причем хорошая, часто фирменная и новая. Например, новые кожаные «найки» — 120 рублей, новая демисезонная куртка-парка Patagonia — 160, новые летние кеды — 15. Все это покупала в 2019 году. Сейчас также подкупаю что-то в Mark Formelle (10%-ная скидка при подписке на новости и иногда 15%-ная скидка на группы товаров). Например, недавно я купила майку за 19 рублей и домашние брюки «Твое» за 14.

Книги. Всегда ищу электронные книги и аудиокниги в свободном доступе. Последний раз покупала пару книг по дизайну лет пять назад. И только один раз купила электронную книгу, так как не нашла ее на бесплатных ресурсах.

Учеба. Три года назад я прошла очень крутые курсы, которые были бесплатными и длились семь месяцев. Но все было не так просто. Был большой конкурс, и до конца дошло всего процентов десять учеников. Сейчас на YouTube полно видео по моей профессии, статей тоже предостаточно, поэтому пока нет потребности идти на платные курсы.

Свой сад и маленький огородик. Каждые два года у нас урожай своих яблок, каждое лето — свои ягоды (красная смородина, малина), зелень (лук, петрушка, укроп, салат) и немного овощей (в основном это свекла, морковь и огурцы). Часть яблок закатываем, часть ягод морозим или делаем желейное варенье.

Сбор грибов. Это больше как хобби и отдых, ведь на поездки в лес тратится топливо плюс амортизация машины. Но зато мы регулярно едим вкусные супы, пиццы и другие блюда с добавлением грибов.

Вода. Посудомоечная машина неплохо экономит. А пол моется в основном с помощью паровой установки и робота-пылесоса, которые расходуют в разы меньше воды. Зато, конечно же, растет потребление электричества.

Подарки. У нас в семье больше принято дарить деньги или же полезные и нужные подарки, которые согласуются заранее. Так получается меньше бесполезного хлама. Раньше мы дарили друг другу билеты в театр, белье и другие вещи. Но после того, как подаренные часы пришлось продать на барахолке в два раза дешевле, чем они были куплены, больше мы так не делаем.

Путешествия. Если планировать все заранее, продумывая логистику, выходит в разы дешевле. Например, я беру полеты лоукостами из Вильнюса и Каунаса, покупаю авиабилеты и снимаю жилье минимум за три месяца до поездки. С собой беру крупы, орешки и шоколад, чтобы варить кашу на завтрак. В поездке закупаюсь в супермаркетах типа Lidl и беру с собой на прогулки и в поездки перекусы. Для обеда предпочитаю искать места с фиксированной ценой и шведским столом или с обеденным меню, а вечером — готовить ужин дома. Для поездок между городами Европы выбираю дешевый Flixbus или Postbus. Также пару раз в Германии я пользовалась бесплатным каучсерфингом — остались только позитивные впечатления. А еще посчастливилось ночевать у друзей и тем самым сэкономить на жилье. Итого можно потратить на 7—10-дневную поездку в Европу €500—700, в том числе с расходами на визу и страховку.

Доставка. Если доставка товара платная, то по возможности выбираю самовывоз, только если не нужно специально ехать на другой конец города, а мне по дороге. Также на Onlíner иногда плачу картой Mastercard, чтобы товар доставили бесплатно.

На чем экономить нельзя: мясо, техника для дома и стоматология

Техника для дома. Всегда стараюсь найти лучшую и более мощную модель, но купить ее по самой низкой цене. Робот-пылесос в начале этого года приобрела за 1475 рублей минус кешбэк, паровую установку Kärcher в прошлом году — за 1500, ручной беспроводной пылесос два года назад — за 1000 рублей на уценке вместо 1700. На кухне стоит очень хорошая индукционная варочная панель, которая не царапается. Бытовую технику покупали только категории A+ и иностранную.

Ремонт и обустройство дома. Я работаю из дома, поэтому для меня важно находиться в приятной обстановке, так что не жалею денег на дом и вещи, которые будут радовать меня долгие годы. Раньше при регистрации многие магазины давали скидку в размере 10 рублей на покупку от 100 рублей, поэтому каждый раз я регистрировала новый аккаунт на члена семьи.

Электроэнергия. Да, у нас по всему дому висят энергосберегающие лампочки, но на этом экономия заканчивается. Пользуемся всей необходимой техникой: электрочайником, тостером, СВЧ-печкой, техникой для уборки — и не жалеем. Хоть в доме есть газ, но мы все равно используем индукционную электрическую плиту: с ней удобнее и быстрее.

Стоматология. Я всегда хожу только в платную стоматологию: не хочу потом все переделывать.

Качественные сладости. Я настоящий ценитель хорошего шоколада. Больше всего люблю швейцарский или бельгийский горький шоколад. В основном нахожу их на барахолках. Люблю печенье на мальтите и стевии. Хоть оно и подорожало с 24 рублей за килограмм до 30, я все равно не перестану его покупать. Взамен я теперь не ем обычное печенье и конфеты.

Мясо. Поскольку у некоторых членов семьи наблюдается дефицит железа, то чаще всего мы едим говядину и не жалеем на нее денег. Иногда покупаем фермерские курицу и идейку.

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