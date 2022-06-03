Солдаты и офицеры РФ отказываются воевать из-за больших потерь и отсутствия ротации

Солдаты и офицеры РФ отказываются воевать из-за больших потерь и отсутствия ротации2
- 3.06.2022, 8:29
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Личный состав армии оккупантов деморализован.
Личный состав вооруженных сил противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам солдат и офицеров от участия в боевых действиях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также низкий боевой дух связан высокими потерями. Так, отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии восьмой общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники.
Напомним, эксперты заявили, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области.