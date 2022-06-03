Пугачев: Сечин мне сказал: если все поймут, что Путин – пластилиновый, нам конец 14 3.06.2022, 8:40

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фото: ТАСС

Бывший член Совета Федерации РФ рассказал, что испытывают в Кремле из-за неудачной войны.

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону назвал президента РФ Владимира Путина "пластилиновым" политиком.

Речь об этом зашла во время обсуждения нападения РФ на Украину. Журналист спросил у Пугачева, что, по его мнению, Путин чувствует сейчас, через почти 100 дней после начала войны.

"Я бы не стал говорить, что Путин прямо думает, что Киев захватили. Думаю, он понимает, что не все так просто. Но в силу его личных качеств, его характера... Знаете, как [председатель правления российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь] Сечин говорил? Сечин, в общем-то, не достоин, чтобы его цитировали, но это тот уникальный случай, когда я его процитирую. Он мне сказал: "Сергей Викторович, надо что-то очень быстро делать! Потому что если все поймут, что он пластилиновый, нам конец", – вспомнил Пугачев.

Он уточнил, что это было уже после выборов 2000 года.

"Путин уже был президентом. Имелось в виду, что надо как-то людей расставлять, показать, что все идет, – объяснил Пугачев. – Ну, уж лучше, чем Сечин, Путина не знает никто. Этот пластилиновый Путин всегда прогибается под изменчивый мир".

Поэтому, по мнению бизнесмена, у Путина нормального выхода из войны с Украиной нет.

"Он, очевидно, военный преступник. И он утешает себя чем? На мой взгляд, несколькими вещами. Первое – украинская армия как минимум еще не под Москвой. Второе – у него есть куча утешителей, которые говорят, что все будет замечательно... Он давно, прям с 1999 года, слышит с экрана телевизора ровно то, что он сам туда транслирует. Ничего не изменилось. Поэтому, знаете, обманываться он рад", – считает Пугачев.

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