«Товаров в Беларуси будет меньше, они станут хуже по качеству и дороже» 5 3.06.2022, 8:55

4,810

Малого бизнеса в стране осталось «на три дня».

Бизнес уходит из Беларуси, прежде всего малый и средний. Удручающую тенденцию фиксирует даже официальная статистика. Эксперты в один голос утверждают: никакого просвета в конце бизнес-тоннеля не видно и не предвидится, сообщает «Белсат».

Если малый бизнес в Беларуси будет сокращаться такими темпами, как сейчас, то вскоре его останется, как говорил Лукашенко о муке в Минске, буквально на три дня. Издание banki24.by подсчитало, что только за последние семь лет отечественная экономика потеряла почти 22 тысячи мелких компаний. Это 19,2% от общего числа бизнесов в стране.

«Товаров будет меньше. Они станут хуже по качеству. И дороже. Ничего больше к этому добавить нельзя. Снижение конкуренции, санкции, уход малого и среднего бизнеса приведет исключительно к потерям для стола и кошелька населения. Потому что в конце концов все ошибки власти оплачивает конкретный белорус», – заявил в комментарии «Белсату» бизнесмен Александр Кнырович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».