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Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной

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  • 3.06.2022, 9:05
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Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной
иллюстрационное фото: onliner

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с белорусской территории.

Беларусь проводит ротацию подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке в Facebook.

"На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Одновременно происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах. В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь проведено собрание специалистов связи и инженерно-технического состава", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси по-прежнему остается.

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