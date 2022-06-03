Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной 6 3.06.2022, 9:05

3,060

иллюстрационное фото: onliner

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с белорусской территории.

Беларусь проводит ротацию подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке в Facebook.

"На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Одновременно происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах. В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь проведено собрание специалистов связи и инженерно-технического состава", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси по-прежнему остается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».