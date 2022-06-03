Врачи назвали утренний напиток, помогающий сбросить лишний вес 3 3.06.2022, 9:14

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Он значительно ускоряет метаболизм.

Эксперты в области здравоохранения считают, что есть один напиток, который может изменить ваш день к лучшему. Он ускоряет метаболизм и помогает сбросить лишний вес, пишет newsyou.info.

Употребление зеленого чая как часть утренней рутины на самом деле является хорошей идеей. По словам доктора Джоша Экса из Ancient Nutrition, «зеленый чай является полезным дополнением к вашему рациону, поскольку его потребление веками считалось естественным усилителем метаболизма благодаря особым антиоксидантным соединениям.

Зеленый чай полезен не только из-за содержания антиоксидантов. Кроме того, было доказано, что это натуральный напиток для сжигания жира, отчасти благодаря содержащемуся в нем кофеину. Чашка зеленого чая матча не только успокаивает, но и помогает уменьшить жировые отложения и снизить уровень холестерина.

Кроме того, доктор Никола Джорджевич из Health Careers отмечает: «Антиоксиданты в зеленом чае также помогают сжигать жир, ускоряя обмен веществ, что способствует снижению веса. Короче говоря, зеленый чай — это волшебный напиток, насыщенный антиоксидантами, которые могут даже предотвратить такие заболевания, как рак, опухоли, высокий уровень холестерина и болезни сердца».

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