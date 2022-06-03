Войска РФ возле Попасной потеряли более половины личного состава и техники 2 3.06.2022, 9:16

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Разгромлена 150-я мотострелковая дивизия оккупантов.

Подразделения российских оккупантов на попаснянском направлении потеряли более половины личного состава. Об этом 3 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии на попаснянском направлении понесли значительные потери – не менее 50% личного состава, вооружения и техники", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, личный состав противника деморализован из-за постоянного переноса сроков их ротации. Это приводит к отказам российских военных от участия в боевых действиях.

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