Президент Литвы: Перевозка зерна через Беларусь несовместима с санкционной политикой ЕС 12 3.06.2022, 9:23

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Гитанас Науседа

Гитанас Науседа призвал сохранить принципиальную позицию по отношению к режиму Лукашенко.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что призывы представителей литовского бизнеса о перевозках украинского зерна через Беларусь — несовместимы с санкционной политикой Евросоюза в отношении Минска. И никаких оснований для изменения отношения к себе режим Лукашенко не дает.

Заявление литовского президента было вызвано заявлением представителей Клайпедского порта, что транспортировка зерна через Польшу не использует всех возможностей порта. Компании считают, что эффективная логистика возможна только через Беларусь — в таком случае порт сможет отгружать около 10 млн тонн зерновых, а при перевозках через Польшу — лишь около 1 млн, сообщило ранее издание Verslo zinios.

«Я не думаю, что это возможно, так как подобные призывы совершенно несовместимы с санкционной политикой Евросоюза», — заявил президент Литвы.

«Мы приняли очень ясные санкции в отношении белорусского режима и должны их соблюдать. Не вижу ни единой причины, по которой белорусский режим должен оцениваться более позитивно.

Даже наоборот — после оценки их поведения в последнее время, я думаю, что мы должны сохранить принципиальную позицию, и не может быть никаких разговоров о смягчении санкции в отношении Беларуси.

Это государство, которое заодно с Россией», — отметил он.

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