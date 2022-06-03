Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: армия РФ растеряна 4 Иван Яковина, «Новое время»

3.06.2022, 9:26

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Иван Яковина

В Кремле не ожидали такого развития событий.

На Юге Украины, в Херсонской области уже пару дней идет украинское контрнаступление. Сведения об этом контрнаступлении пока отрывочны, но кое-что мы уже сейчас можем сказать. Наступление идет, как минимум, по трем направлениям, и уже есть сообщения о том, что освобождены три населенных пункта: Николаевка, Давыдов Брод и Снегиревка. Самое серьезное продвижение, если верить картам, поступающим с места событий, как раз в направлении Давыдов Брод. Там украинская армия продвинулась в сторону Днепра — на восток — от 10 до 15 километров. Это движение идет в сторону Днепра от реки Ингулец. То есть, они форсировали реку Ингулец, перебрались на левый берег и идут дальше в направлении Днепра.

В этой операции принимает участие довольно большое количество украинских войск. Они сумели подавить российское сопротивление в этом районе и создать вполне немаленьких размеров плацдарм на левом берегу реки Ингулец. Сам факт появления плацдарма на левом берегу реки Ингулец — это очень неприятное для России событие: оно означает, что когда поменяется чаша весов в боевой технике, в артиллерии в первую очередь, качнется в сторону Украины, то у Украины к этому моменту уже будет серьезная база для развития наступления на восток.

Еще один важный момент: почему это наступление вообще стало возможным? Не было же никаких наступлений у украинской армии долгое время, а тут вдруг появилось. Оно стало возможным, потому что на Донбассе вообще и в Северодонецке в частности российская армия была вынуждена собрать все свои силы для наступления и для этой неудавшейся попытки проведения окружения. По данным американской разведки, запад Херсонской области, правый берег Днепра, в южном течении Днепра, сейчас контролирует 49-я российская армия. Но американская разведка нам сообщает, что в реальности 49-я российская армия — это не полноценная армия, а всего лишь половина армии. В обычной армии, если кто не в курсе, в российской армии, две дивизии либо четыре бригады. Но в этой 49-й только две бригады, то есть это половина от полнокровной армии. Опять же, тут дает о себе знать все та же катастрофическая нехватка личного состава в вооруженных силах РФ.

Не хватает людей сейчас в этой армии, так скажем, там всего тысяч 10 или 15 у России находится войск на правобережье Днепра. А вот фронт в Херсонской и Николаевской областях огромный, там несколько сотен километров. И держать все эти несколько сотен километров под контролем России сейчас удается только с помощью очень большого числа самолетов и довольно значительного числа артиллерии.

В последние недели для Украины ситуация на фронте была очень тяжелой, поэтому никто не ожидал никаких наступлений на Юге. И вот тут на тебе, поэтому сейчас российские войска там находятся в некотором замешательстве, даже в небольшой панике. Они не думали, что что-то подобное можно сейчас ожидать от украинцев. Они там очень дергаются, очень паникуют, волнуются. Я у них подобное волнение видел тогда, когда шло украинское наступление к северу от Харькова, когда отгоняли российские войска. Там тоже жаловались, что все очень плохо, что нет нормального управления войсками, что обычные солдаты разбегаются, офицеров не хватает и всякое такое. Вот тут — то же самое.

Хотя буквально на днях там какие-то местные гауляйтеры из оккупационной администрации заявляли, что в Херсонской области начинается хождение рубля, отключаются все мобильные телефоны украинских операторов и включаются только российские мобильные телефоны, которые, естественно, все будут прослушиваться. Кстати, скажите своим родственникам, если у вас есть родственники или близкие люди в Херсонской области, чтобы они лишнего не говорили по телефонам, если вставят себе российские сим-карты, потому что там будет слушаться абсолютно каждый телефонный разговор.

В общем, они пытаются быстро-быстро каким-то образом аннексировать если не документально, то фактически Херсонскую область в состав России. И говорят, что Херсонская область обязательно станет полноценным субъектом РФ, чего, конечно, никогда не будет, но вот они об этом мечтают. Почему этого не будет? Вот потому, что украинская армия сейчас показывает, что она вполне способна проводить наступательные операции и в этом регионе и что таких операций скорее всего будет довольно много. Никто Херсонскую область России просто так не отдаст, за нее будут идти очень серьезные бои.

Есть еще один важный момент, он заключается в том, что Россия сейчас будет вынуждена перебрасывать на Юг, в Херсонскую область войска из Донбасса скорее всего, а также может быть из каких-то других районов. Так как в противном случае Украина, если наступление будет развиваться, сможет полностью освободить этот свой регион от российского присутствия, причем регион стратегически важный, реально очень важный, поскольку граничит с Крымом, с оккупированным Крымом, через который идет снабжение всей российской группировки на Юге Украины.

Иван Яковина, «Новое время»

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