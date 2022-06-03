На что тратят деньги белорусы? 3.06.2022, 9:32

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Рост потребительских цен ударил по домохозяйствам.

Домохозяйства Беларуси рассказали о собственных потребительских корзинах в текущем году. В них доминируют самые базовые товары и услуги.

Уровень потребления товаров и услуг в стране и в разных группах населения можно оценить через потребительские расходы. В Беларуси потребительские расходы – это денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.

В первом квартале текущего года потребительские расходы на домашнее хозяйство составили 1168 руб. в месяц (эквивалент 74,3% всех денежных расходов). По сравнению с первым кварталом 2021 года потребительские расходы в номинале выросли на 11,3%.

Однако за тот же период (квартал к кварталу) рост потребительских цен составил 12,1% (по Белстату). Поэтому в реальном выражении потребительские расходы в 2022 году упали относительно прошлого года на 0,7%.

Главное место в потребительской корзине жителей Беларуси занимают продукты питания. По итогам января-марта 2022 года они составили 36,8% потребительских расходов. Такой уровень расходов на еду указывает на невысокие жизненные стандарты белорусов, пишет портал banki24.by.

В первом квартале траты на продукты питания составили 429,8 руб. в месяц. По сравнению с 2021 годом рост без поправки на инфляцию достиг всего 3,6%. Цены на продтовары (1 квартал к 1 кварталу) выросли на 13%. Значит, в реальном выражении расходы на продукты питания сократились к 2021 году.

Среди крупных частей потребительского бюджета белорусов можно выделить также расходы:

на жилье – 130,8 руб. в месяц,

на транспорт – 104,2 руб.,

на информацию и связь – 92,5 руб.,

на здравоохранение – 83,4 руб.,

на одежду и обувь – 63,4 руб.,

на предметы обихода, бытовую технику и уход за домом – 73,4 руб.

В различных социальных группах установились разные уровни потребительских расходов. Так, в первом квартале потребительские расходы домохозяйств в городах и поселках городского типа составили 1246 руб. в месяц, а домохозяйств на селе – 917 руб.

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