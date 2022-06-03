Боевой украинский офицер: Лукашенко трус 13 3.06.2022, 9:44

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фото: anadolu agency

Он как был председателем колхоза, так им и остался.

В последние дни особенно активно начали говорить о возможности нового наступления РФ на севере Украины, то есть, через Сумщину и Черниговщину – на Киев, куда люди начали активно возвращаться. Будет ли оно, когда и откуда?

Журналисты segodnya.ua пообщались на эту тему с заместителем командира одной из боевых частей, офицером-артиллеристом ВСУ, который сейчас сражается с войсками РФ в реальных боях.

- Думаю, новое нападение на Киев сейчас маловероятно, – говорит наш собеседник. – Они на востоке сильно завязли. Пока не закончат там, наступать нигде не будут.

Я думаю, "наступление на Киев" – это отвлекающий маневр. Как и с Приднестровьем было: пошумели-пошумели и успокоились.

РФ испытывает сложности по людям и тяжелому вооружению. А еще нужно удерживать фронт протяженностью 500 км на востоке и 140 на юге. Идти на Киев сейчас не реально.

- А если Беларусь все-таки ввяжется?

- Не верю. Лукашенко – трус. Он как был председателем колхоза, так им и остался. Если он не отдал приказ наступать в более благоприятных условиях (середина марта), то теперь… Нет.

Разве что техникой поможет Путину. Есть сведения, что Беларусь потихоньку передает свои танки РФ.

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